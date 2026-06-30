Garanti BBVA’dan Sürdürülebilir Tarımda Adaptasyona 30 Milyon Euroluk Yeşil Tahvil - Son Dakika
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Garanti BBVA’dan Sürdürülebilir Tarımda Adaptasyona 30 Milyon Euroluk Yeşil Tahvil

Garanti BBVA’dan Sürdürülebilir Tarımda Adaptasyona 30 Milyon Euroluk Yeşil Tahvil
30.06.2026 14:36
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Garanti BBVA, sürdürülebilir tarımda iklim değişikliği adaptasyonu ve dayanıklılığı desteklemek amacıyla 30 milyon euro tutarında, yurt dışı borçlanma kapsamında 1 yıl 2 gün vadeli yeşil tahvil ihraç etti. Bu yeni kaynak, sürdürülebilir tarım projelerinin finansmanında kullanılacak.

Garanti BBVA, sürdürülebilir tarımda iklim değişikliği adaptasyonu ve dayanıklılığı desteklemek amacıyla 30 milyon euro tutarında, yurt dışı borçlanma kapsamında, 1 yıl 2 gün vadeli yeşil tahvil ihraç etti. Garanti BBVA Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi kapsamındaki ihraçtan elde edilecek kaynak, sürdürülebilir tarım projelerinin finansmana aktarılacak. Tahvil ihracıyla; organik ve sürdürülebilir tarımsal üretim ile arazi yönetimi uygulamaları, verimli sulama altyapıları ve su yönetim sistemleri, tarımsal faaliyetlerde iklim değişikliği adaptasyonu ve dayanıklılığı artırmaya yönelik önlemler ile tarımsal altyapı yatırımlarına finansman sağlanması hedefleniyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Garanti BBVA olarak sürdürülebilir finansmanı, Türkiye ekonomisinin dönüşümünü destekleyen en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Tarım sektörü ise hem gıda güvenliği hem de iklim değişikliğinin etkilerine adaptasyon açısından kritik bir öneme sahip. Bu nedenle sürdürülebilir tarımda adaptasyonu destekleyen bu tahvil ihracını son derece değerli buluyoruz. İklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha görünür hale geldiği günümüzde, tarımsal üretimin dayanıklılığını artıran yatırımların finansmanı ülkemizin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl sürdürülebilir finansman hedefimizi 2018-2029 dönemi için 3,5 trilyon TL’ye yükseltmiştik. 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla bu hedefin yaklaşık 1,3 trilyon TL’lik bölümüne ulaştık. Bu alanda çıtamızı her geçen gün yeni sürdürülebilir kaynaklar yaratarak yükseltiyoruz. Sürdürülebilir finansmanın her alanında olduğu gibi, sürdürülebilir tarım ve doğal kaynakların korunması alanlarında da dönüşümü destekleyeceğiz,” dedi.

Garanti BBVA, yeşil tahvil kaynaklarını tarım sektörüne etkin şekilde yönlendirerek üreticilerin iklim değişikliğine adaptasyonunu destekleyen yatırım projelerine finansman sunuyor. Bu doğrultuda Banka, sürdürülebilir finansman alanında geliştirdiği yenilikçi ürün ve çözümlerle Türkiye'nin düşük karbonlu, dayanıklı ve kapsayıcı ekonomiye geçişini desteklerken; sürdürülebilir finansman hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve sosyal etki odaklı projelerin finansmanına katkı sağlamaya devam ediyor.

İklim Değişikliği, Garanti Bankası, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA’dan Sürdürülebilir Tarımda Adaptasyona 30 Milyon Euroluk Yeşil Tahvil - Son Dakika

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