Bitlis'in Hizan ilçesindeki Gayda Sulama Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.
İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı gölet ve akarsular buz tuttu.
Yağışın ardından beyaza bürünen Gayda Sulama Barajı'nın yüzeyi de buz tabakasıyla kaplandı.
Donan baraj göleti dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Gayda Barajı Dondu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?