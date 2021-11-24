Gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

HÜRRİYET Gazetesi başta olmak üzere, ulusal basının çeşitli kuruluşlarında uzun yıllar foto muhabirliği yapan, 2016 yılında emekli olmasının ardından yerleştiği İzmir'in Dikili ilçesinde pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Sefa Özkaya (54), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

28 yıllık meslek hayatının 19 yılını adadığı Hürriyet Gazetesi'nin simge isimlerinden biri olan, 2016 yılında emekli olmasının ardından İzmir'in Dikili ilçesine yerleşip, annesi Sebahat Özkaya ile birlikte burada yaşamaya başlayan duayen gazeteci Sefa Özkaya, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Özkaya için sakin bir hayat yaşamayı tercih ettiği Dikili'deki Bayburtlu Hasan Şentürk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının teskin ettiği anne Sebahat Özkaya, sandalyeye oturarak, gözyaşlarıyla oğluna son görevini yerine getirdi. Sefa Özkaya'nın ablası Sema Özkaya Dönmez de kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı. Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Murat Ongun, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Özkaya'nın yakınları ile sevenleri katıldı. Sefa Özkaya'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Dikili Belediyesi Kabristanı'nda toprağa verildi.