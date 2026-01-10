Gazeteciler Günü Kutlamaları - Son Dakika
Gazeteciler Günü Kutlamaları

10.01.2026 16:17
SAÜ ve SUBÜ rektörleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerin önemine vurgu yaptı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Rektör Al, mesajında toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması için emek veren, kamuoyunun sesi olma sorumluluğunu büyük özveriyle üstlenen gazetecilerin gününü kutladı.

Gazetecilerin, doğru, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların toplumun sağlıklı ve bilinçli biçimde bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Al, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizin yürüttüğü akademik ve bilimsel çalışmaların topluma doğru şekilde aktarılması, üniversitemizle şehir arasındaki bağların güçlendirilmesi, kurumsal kimliğimizin pekiştirilmesi ve Araştırma Üniversitesi olma yolculuğumuzda verdiğiniz değerli destek için şahsım ve SAÜ Ailesi adına şükranlarımı sunuyorum."

Rektör Sarıbıyık da dezenformasyonun arttığı dijital çağda, etik değerlere bağlı kalarak topluma doğru bilgi ulaştıran gazetecilerin sorumluluğunun her geçen gün daha da kritik hale geldiğini anlattı.

Gazeteciliğin sadece meslek değil, aynı zamanda büyük fedakarlık ve vicdan işi olduğunu belirten Sarıbıyık, "Halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden, en zor şartlarda ve zamanla yarışarak görev yapan basın mensuplarımız, toplumun gören gözü ve işiten kulağı oluyorlar. Bilginin çok hızlı tüketildiği bir dönemde, gerçeği en yalın ve doğru haliyle bizlere ulaştırmak adına gösterilen bu çaba her türlü takdirin üzerinde." ifadesini kullandı.

Sarıbıyık, üniversite olarak ürettikleri bilginin ve gerçekleştirdikleri projelerin kamuoyuna duyurulmasında en büyük desteği yerel ve ulusal basından aldıklarını belirterek, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tever de gazetecilerin gününü kutladığını bildirdi.

Basın mensuplarının millet iradesine ve milli değerlere sahip çıktığını, tarafsız ve ilkeli anlayışla görevlerini yerine getirdiğini aktaran Tever, vatandaşların doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında gazetecilerin üstlendikleri kamusal sorumluluğun son derece büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tever, gazeteciliğin demokrasinin ve millet iradesinin en güçlü teminatlarından biri olmasının yanı sıra, toplumun aynası, kamuoyunun vicdanı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin sahada özveriyle çalışan basın mensuplarımız, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamakta, ülkemizin ve şehrimizin gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Meslek ahlakını ve etik değerleri her şeyin üzerinde tutan, hakikati eğip bükmeden, milli ve manevi değerlerimize saygılı şekilde kamuoyuna aktaran gazetecilerimizin varlığı, özellikle dezenformasyon ve manipülasyonun yaygınlaştığı günümüzde her zamankinden daha kıymetlidir."

Kaynak: AA

