Gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu - Son Dakika
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Gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kazada ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hasta için umut oldu.

Gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kazada ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hasta için umut oldu.

Kaza, 14 Şubat günü Ankara- İzmir karayolu, Caferbey mevkisinde meydana geldi. Salihli'den İzmir yönüne giden Nurullah Akbaş yönetimindeki 35 PK 429 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Hakan Tankaya yönetimindeki 45 LE 510 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, 2 çocuk babası Tankaya, ağır yaralandı. Uzun yıllardır Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerel gazetecilik yapan Tankaya, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.  Durumu ağır olan Tankaya'nın dün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Turgutlu Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi Koordinatörü Dr. Güler Turgut'un görüştüğü ailesi, vasiyeti üzerine Tankaya'nın organlarını bağışladı. Ege Üniversitesi Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nden gelen ekipler, 4 saatlik bir operasyonla Tankaya'nın karaciğeri ile böbrekleri ve kornealarını aldı. Tankaya'nın bağışlanan organlarının bu hastanelerde sıra bekleyen toplam 6 hastaya nakledileceği belirtildi.

NAKİL BEKLEYİŞİ HABERİYLE ÖDÜL ALMIŞTI

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Aksoy ve Organ Nakli Birimi Koordinatörü Dr. Güler Turgut, organ bağışının önemine dikkat çekip, aileye duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Organ bağışı konusunda farkındalık için mücadelesi ile tanınan Tankaya, Anadolu Basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2013 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü.


Turgutlu, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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