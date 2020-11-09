Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz

09.11.2020 23:55
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ü hayata veda edişinin 82. yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Bugün, Millî Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz.

ANITKABİR ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞACAK

1938 yılının 10 Kasım'ında kaybettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özlem ve sevgiyle anılacak. Anıtkabir ziyaretçileriyle buluşacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz

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Son Dakika Güncel Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz - Son Dakika


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