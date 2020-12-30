Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Şahin, ajansın çalışmaları hakkında AA Bölge Müdürü Anıl Bağrık'tan bilgi aldı.

Şahin ziyarette, AA muhabirlerinin çektiği, yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde, oyunu Bestami Bodruk'un çektiği "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Şahin, yaşam kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Şahika Ercümen yavru carettalarla", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Fotoğraflar döneme imzasını atıyor ve dönemli ilgili çok ciddi mesaj veriyor. Bu yıl koronavirüs damgasını vurdu. Spor ve yaşam alanlarında baktığımızda koronavirüs öne çıkmış. Ben de tercihlerimizi yaparken kadın gözüyle baktım. Kadınların çektiği çile, başarıları, Diyarbakır annelerinin verdiği mesaj çok önemliydi. Yaşam kategorisinde bulunan 'Şahika Ercümen yavru carettalarla' adlı fotoğraf önemliydi. Diğeri ise Siirt'te çocukların lastiklerle oluşturduğu spor çalışması var. Burada azmin önünde hiçbir şeyin durmadığını, başarılarının arkasında çok ciddi yaratıcılık, heyecan ve aşk olduğunu, her şekilde bunları yapabilen insan yapımız olduğunu gösteriyor. Fotoğrafları seçerken çocuk ve kadın bakışıyla seçtik. AA'nın tüm ekibine teşekkür ederim."

Şahin, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile tüm kurum personeline, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şahin'e AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.