Gaziantep FK Altyapısı Umut Veriyor

04.02.2026 11:18
Gaziantep FK, altyapısında 300 futbolcu adayıyla genç yetenekleri keşfederek başarıya koşuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin altyapısında yetişen futbolcular performanslarıyla umut veriyor.

Altyapıya verdiği önemle bilinen ve yetiştirdiği oyunculara A takımda forma şansı tanıyan Gaziantep FK'de 8'den 19 yaşa kadar yaklaşık 300 futbolcu adayı eğitim görüyor.

Özellikle 14 ile 17 arasındaki yaş grubunda gelecek vaat eden futbolculara sahip olan Güneydoğu temsilcisinin altyapısında forma giyen 2 oyuncu, 18 ve 16 yaş altı milli takımlara davet edildi.

"Bir yılda çok yol aldık"

Gaziantep FK Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu İbrahim Kürşat Daloğlu, AA muhabirine, altyapıya çok önem verdiklerini ve genç yetenekleri keşfederek futbola kazandırmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Bu konuda kısa sürede çok yol aldıklarını ettiklerini dile getiren Daloğlu, şunları kaydetti:

"Alt yaş grubundaki yetenekli çocukları yukarı taşıyabilmek istiyoruz. Şu anda eksiklerimiz var ama çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerini ekip olarak takip ediyoruz. İyi bir noktaya geldiğimizi ve 1 senede çok yol aldığımızı düşünüyorum. 7 oyuncumuzu çeşitli kulüplere kiralık verdik, onları takip ediyoruz. Ali Osman 18, Akın 16 yaş altı milli takımda oynuyor. Yaklaşık 15 senedir böyle bir şeyle hiç karşılaşılmamış."

Altyapı takımlarının kendi yaş gruplarında yer aldıkları liglerde başarılı bir şekilde mücadele ettiğini anlatan İbrahim Kürşat Daloğlu, bu dumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karşılaşmaların sonucundan ziyade oyuncuların gelişimlerini izlediklerini ve çalışmalarının meyvelerini topladıklarını dile getiren Daloğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda finallere katılmaya da hak kazandık. Bu da 1 yıldır yaptığımız çalışmanın meyvesi diye düşünüyorum. Aslında gerçek altyapı bu değil, biz yöneticilerimizle de konuşuyoruz. Gerçek akademi olmak için çocukların kontrolünün bizde olması lazım. Beslenmesinden dinlenmesine ve eğitimine kadar her şeyin sizin kontrolünüzde olması lazım. Bu anlamda da çalışmalarımız var. İleriki zamanda inşallah çok daha iyi olacağız."

A takımdaki 4 kaleciden 3'ü altyapıdan

Gaziantep FK'de altyapı kaleci departmanı sorumlusu Erdal Konukoğlu da öncelikli hedeflerinin iyi kaleciler yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Şu an A takımlarında görev alan 4 kaleciden 3'ünün altyapıdan çıktığını bildiren Konukoğlu, "Biz kendi evlatlarımızı yetiştiremezsek kimse bize iyi kaleciler vermiyor. O yüzden kendi kalecimizi çıkarmak için her yaş grubumuzda en az 6-7 kaleci olacak şekilde çalışıyoruz. Her yıl bir alt gruptan üste olmak üzere A takıma kadar kaleci çıkarıyoruz. İnşallah ileriki yıllarda da kaleci sıkıntısı yaşamayacağız." diye konuştu.

Kulübün altyapı atletik performans sorumlusu Barış Özalkan ise çocukların performanslarıyla ilgili ölçümler yaptıklarını, yaş gruplarına göre aylık antrenman ve çalışma programı hazırladıklarını, onların gelişimlerini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Atletik performans antrenörü Atakan Koçarslan ise büyük yaş gruplarındaki testlerin benzerlerini alt yaş gruplarına da uyguladıklarını belirterek, bu sayede eksikleri daha kolay tespit ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

