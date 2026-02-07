Gaziantep FK Teknik Direktörü Yılmaz, "Çocuklar durmasın" etkinliğine konuk oldu - Son Dakika
Gaziantep FK Teknik Direktörü Yılmaz, "Çocuklar durmasın" etkinliğine konuk oldu

07.02.2026 17:27
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Çocuklar durmasın" etkinliğinde çocuklarla buluştu.

Etkinlik, Şehitkamil Belediyesi tarafından Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Çocuklar Durmasın Derneği iş birliğinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çocuklar, etkinlik kapsamında salon içerisinde kurulan farklı oyuncak ve spor aletleriyle keyifli zaman geçirdi.

Etkinliğe konuk olarak katılan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile etkinliği düzenleyen Şehitkamil Belediyesine teşekkür eden Yılmaz, "Çocukların dertleriyle dertlendikleri için, onların yüzlerini güldürdükleri için teşekkür ediyorum. Evlatlarımız bizim geleceğimiz. Onları sporun içinde tutmak bizim için çok önemli, onları sporun içinde tutup kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız." diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da etkinliğe katıldığı için Burak Yılmaz'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla program sona erdi.

Kaynak: AA

