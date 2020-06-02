GAZİANTEP Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

GAZİANTEP Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, cami ile 2 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, cami ile 2 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nizip'te, cami ile 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüpheliyi belirledi. Yapılan araştırma sonunda kimliği saptanan şüpheliler, polisin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Polis, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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