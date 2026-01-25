Gaziantep'te Drift Yapan Sürücülere Ceza - Son Dakika
Gaziantep'te Drift Yapan Sürücülere Ceza

25.01.2026 11:04
Gaziantep'te drift atarak tehlike yaratan iki sürücüye ceza verildi, ehliyetleri 2 ay boyunca geri alındı.

Gaziantep'te trafiğe açık yolda drift atarak tehlike saçan 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanarak sürücü belgelerine 2 ay el konuldu. Araçların drift atarak tehlike saçtığı anlar kameraya yansırken bir aracın drift sırasında park halindeki motosiklete çarpması ise dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiğe açık yolda drift atarak tehlike saçan 2 araca yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokacak şekilde drift atan şehir içi yolcu taşıma otobüsü ve ATV aracı sürücülerine cezai işlem uygulandı. Her iki araç sürücüsünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, ATV araç trafikten men edildi.

Araçların drift atarak tehlike saçtığı anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde ATV aracın drift sırasında park halindeki bir motosiklete çarpması ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

