Gaziantep'te Kimyasal Saldırı: Eski Koca Tutuklandı

24.01.2026 15:40
Gaziantep'te boşandığı eski kocası tarafından başına kimyasal madde dökülerek ağır yaralanan S.Ç, yaşadığı vahşeti hasta yatağında anlatarak, "Yüzüme bir şey döktü, kafamın üzerine bir şey döktü, sonrasında da ben bayıldım" dedi.

Gaziantep'te boşandığı eski kocası tarafından başına kimyasal madde dökülerek ağır yaralanan S.Ç, yaşadığı vahşeti hasta yatağında anlatarak, "Yüzüme bir şey döktü, kafamın üzerine bir şey döktü, sonrasında da ben bayıldım" dedi. Baba C.Ç ise yaşananları göz yaşlarıyla anlatarak, "Kızımın başından asit dökmüş, kızımı mahvetmiş, ciğerimi yaktı. Oonun en büyük cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi S.Ç (31) evinde yalnız olduğu sırada eski kocası A.K. (36) eve geldi. Eve girer girmez S.Ç'yi bağlayan eski koca A.K., kadının başına kimyasal madde döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen S.Ç'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırgan eski koca tutuklandı

Olay sonrası kaçan saldırgan eski koca A.K. daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yaşadığı dehşet anlarını 2 cümle ile anlattı

Boşandığı eski kocası tarafından başına kimyasal madde dökülerek ağır yaralanan S.Ç, yaşadığı vahşeti hasta yatağında anlatarak, "Yüzüme bir şey döktü, kafamın üzerine bir şey döktü, sonrasında da ben bayıldım" dedi.

"Kızımın başından asit dökmüş, kızımı mahvetmiş"

Yaşanan olayı anlatan talihsiz kadının babası C.Ç (52), "Herhalde tartışmışlar evde, koli bandıyla bağlamış önce çocuğumu. Sonra da darbe etmiş. Ondan sonra kollarını tutarak boğmaya çalışmış. Ardından da kafasından aşağı komple bu asit dökmüş. Çocuğumun yüzü, gözleri bütün yanmış. Kör olmuş çocuğum. Mahvetmiş çocuğumu, çok kötü. Şu anda doktorlar müdahale ediyor. Yüzde 1 umut bekliyoruz gözlerinin görmesi için" dedi.

Saldırgan şahsın en büyük cezayı almasını isteyen baba C.Ç, "Onun da en büyük cezayı almasını istiyorum. Çıkartmasınlar böylelerini içerden. Çocuğumu mahvettiler, ciğerimi yaktılar. Kızım şuanda yoğun bakımda durumu kötü. Sağ olsun doktorlarımız hepsi ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Olayın saldırgan şahsın borçları yüzünden yaşandığını da iddia eden baba, "Bitcoin ve borsada borçlanmış zannedersem. Bu nedenle geçimsizlik yaşanmış aralarında. Kızım buna rağmen kendisine yardımcı olmaya çalışmış, 'beraber çalışarak ödeyelim' demiş ama olay bu noktaya geldi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Şiddet, Suç, Son Dakika

