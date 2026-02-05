Gaziantep\'te Pompalı Tüfekli İki Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te bir garaja pompalı tüfekle ateş eden 2 şahıs tutuklandı, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikametin garaj kısmına pompalı tüfekle ateş ederek kaçan şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şüpheli şahısların garaja pompalı tüfekle ateş etme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP