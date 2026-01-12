Gaziantep\'te Yoğun Sis ve Yağış

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış, zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor. Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış, zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis etkisi altındaki kentte kara yolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Kentte yoğun sis ve yağışın kent genelinde bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP