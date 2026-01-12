Gaziantep'te Yoğun Sis ve Yağış - Son Dakika
Gaziantep'te Yoğun Sis ve Yağış

Gaziantep\'te Yoğun Sis ve Yağış
12.01.2026 14:49
Gaziantep'te iki gündür devam eden yağış, görüş mesafesini 50 metreye düşüren yoğun sise yol açtı.

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış, zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor. Kentte etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Gaziantep'te iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağış, zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis etkisi altındaki kentte kara yolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle araç sürücüleri kontrollü bir şekilde ilerlemeye çalıştı. Kentte yoğun sis ve yağışın kent genelinde bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Gaziantep, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gaziantep'te Yoğun Sis ve Yağış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
