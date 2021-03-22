Gaziantepli mühendis geliştirdiği yazılımla 26 ülkenin halı sektörüne yön veriyor - Son Dakika

Dünyanın önemli halı üretim merkezlerinden Gaziantep'te bilgisayar mühendisi Ayhan Demir, geliştirdiği yazılımla 26 ülkenin halı sektörüne yön veriyor.

Üniversite eğitiminin ardından yazılım alanına yoğunlaşan Ayhan Demir, önemli boyutta halı üretiminin yapıldığı kentteki fabrikaların üretim süreçlerine katkı ve kolaylık sağlamak amacıyla 2010'da çeşitli yazılımlar geliştirdi.

Geliştirdiği yazılımları sunduğu sektörden istediği sonucu alamamasına rağmen pes etmeden çalışmalarını sürdüren Demir, daha sonra Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta kurduğu LIBERTA firmasında istihdam ettiği yazılımcılarla halı sektörüne yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

Bir süre sonra Demir ekibiyle, halı fabrikasındaki ham madde, üretim ve sipariş evresini kapsayan süreci uzaktan takip ve kontrol etme, desen ve model arşivi ve verimliliği sağlayan "Model Erp" yazılımını geliştirdi.

Yazılımla kentteki birçok halı fabrikasına önemli katkı sağlayan ve yoğun talep gören Demir, katıldığı organizasyon ve fuarlarda yazılımını yurt dışına tanıttı.

"26 ülkeye yazılım ihracatı yapıyoruz"

Demir, AA muhabirine, dünya genelindeki makine halısı üretiminin çoğunun Gaziantep'te gerçekleştirildiğini söyledi.

2011'de kentteki halı sektörüne yönelik çalışmalara başladıklarını ve "Model Erp" adını verdikleri yazılımı geliştiklerini anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz yazılım, Gaziantep'te sektörün yüzde 90'ını elinde tutan, dünyada ise 26 ülkede carpet halı denilince akla gelen bir çözüm haline geldi. Şu anda Nepal'den Belçika'ya, Alaska'dan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan'a kadar bütün müşterilerimiz halı konusunda internet aracılığı veya referans usulüyle bize ulaşıyor. Halı sektörü bizden yazılımlar istiyor. 26 ülkeye ihracat yapan, halı sektöründe yazılım konusunda dünyada lider firmalardan biriyiz."

43 genç mühendise istihdam sağlıyor

Yerli yazılım geliştirerek ülke adına bir katma değer oluşturmaya çalıştıklarını ve bunda da başarılı olduklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Böylelikle hem ülkemize katma değer sunuyor hem de bizim gibi genç mühendis 43 arkadaşımıza istihdam sağlıyoruz. 2021 sonuna kadar hem 100 istihdama ulaşmak hem de halı sektöründe daha fazla yenilikler yapmayı amaçlıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun fabrikanın bizim yazılımımızı aldıktan sonra ikinci bir yazılıma ihtiyacı yok. Siparişin girilmesi, halının dokunması, depolanması, sevk edilmesi ve hazırlanan desenlerin saklanmasına kadar tezgahla iletişim dahil bizim yazılımımızla sağlanıyor. Yazılımız tüm dillerde çalışabiliyor."