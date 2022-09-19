Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program
Programa katılanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin programa katılanlarla selamlaşması
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. (1)
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bir toprağın vatan olma hikayesi kanla, terle, göz yaşıyla yazılan bir hikayedir' - Son Dakika