İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bir toprağın vatan olma hikayesi kanla, terle, göz yaşıyla yazılan bir hikayedir"

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program Programa katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin programa katılanlarla selamlaşması Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması...

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program Programa katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programa katılanlarla selamlaşması BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin programa katılanlarla selamlaşması Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. (1)

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziler Günü programında konuştu Açıklaması

Destici: 'Terörle mücadele sadece güvenlik boyutuyla olmaz, terörün tüm unsurlarıyla mücadele etmek zorundayız'

Destici: 'Bu devletin askerine, polisine, güvenlik korucusuna silah çeken bizden değildir, onun yanında duran da bizden değildir'