Gaziosmanpaşalı çocuklar atıkları sanata dönüştürdü
Gaziosmanpaşalı çocuklar atıkları sanata dönüştürdü

06.02.2026 00:16
Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen "Atıktan Sanata: Minik Eller Büyük Farklar" etkinliğinde, çocuklar dönüştürülebilir atıklardan tasarladıkları kıyafet, şapka, çanta ve müzik aletlerini sergiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda çevre bilincinin ve geri dönüşüm kültürünün oluşması amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Belediyenin, Halide Edip Adıvar Anaokulu ile birlikte düzenlediği etkinlikte, çocuklar, dönüştürülebilir atıklardan tasarladıkları kıyafet, şapka, çanta ve müzik aletleri ile hem yeteneklerini sergiledi hem de çevreye duyarlı olmanın önemini vurguladı.

Karton kutular, plastik şişeler, poşetler, eski kumaşlar çocukların yetenekli ellerinde birer sanat eserine dönüşürken, çocukların kendi tasarımlarını sunması da beğeni topladı.

"Çevre bilincini çocuklarımıza aşılamaya devam edeceğiz"

Programda konuşan İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çok önemli adımlar atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın da öncülük ettiği, dünya çapında da yankı bulan çalışmaları takdirle takip ediyor ve bizler de çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. 'Ağaç yaşken eğilir.' düsturuyla çevre bilincini çocuklarımıza aşılamaya devam edeceğiz."

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de çocukların atık malzemeleri sanat eserlerine ve enstrümana çevirdiğini belirterek, "Çocuklarımıza, geri dönüşüm kültürünün önemini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak için gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'sıfır atık' vizyonu, Birleşmiş Milletler'de ve tüm dünyada kabul gördü ve ilgiyle takip ediliyor. Bizler de Gaziosmanpaşa'da bu vizyonun karşılığı olan çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

