Son Dakika Haberleri: Gazze'deki "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi" yakında açılacak
Son Dakika Güncel Haber

Gazze'deki "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi" yakında açılacak

1 saat önce

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yapımı tamamlanan "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi"nin yakın zamanda açılışının yapılacağını söyledi.

Gazze'deki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yapımı tamamlanan "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi"nin yakın zamanda açılışının yapılacağını söyledi.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapımı tamamlanan Ulusal Kanser ve Genetik Hastalıklar Teşhis Merkezinin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan Gazze, Kudüs ve mülteci kamplarındaki halkımızın acılarını hafifletmek, yaşam koşullarını iyileştirmektir." dedi.

Filistin halkının hem siyasi hem de sosyal ve ekonomik haklarına tamamen kavuşması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Iştiyye, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesine ilişkin de "Gazze'deki yaklaşık 200 yataklı Türk hastanesinin yakın zamanda açılışını yapacağız." ifadesini kullandı.

TİKA tarafından, "Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi" ismi verilen ve yaklaşık 62 milyon doları aşkın maliyetle yapılan Gazze Şeridi'ndeki hastane, "Filistin'in en büyük ve modern hastanesi" unvanını alacak, 10 bloktan oluşacak ve 180 yatak kapasitesine sahip olacak.

Filistin, Türkiye, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, vasiyeti gereği kesilen bacağının gömüldüğü yere defnedildi
E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Türkiye sorusuna Rus Bakan'dan çarpıcı cevap: Komşularınızı seçemezsiniz Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açıklaması: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:14:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazze'deki "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi" yakında açılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]