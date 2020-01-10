Gece define ararken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gece define ararken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika

Gece define ararken jandarmaya yakalandılar

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, gece define arayan 5 kişi, devriye gezen jandarma ekibi tarafından yakalandı.

Gece define ararken jandarmaya yakalandılar, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, gece define arayan 5 kişi, devriye gezen jandarma ekibi tarafından yakalandı.

Ericek Mahallesi'nde devriye gezen Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun, yola 300 metre uzaklıkta kazı yaptığını gördü. Hemen harekete geçen askerler; A.Y., S.Y., İ.D., A.D. ve O.K.'yı define ararken suçüstü yakalarken, şüphelilerin define aramakta kullandığı dedektör, kazma gibi malzemeler de ele geçirildi.

2 metre derinliğinde, 1 metre çapında kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Jandarma, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
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