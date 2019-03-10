Son Dakika Haberleri: Gece Yiyen Adam Baba Mesleğine Döndü

Gece Yiyen Adam Baba Mesleğine Döndü

40 dakika önce

Adını Okan Bayülgen'in programı olan Makine Kafa'da duyuran ve gece yiyen adam olarak tanınan tiyatro, sinema ve fotoğraf sanatçısı Özenç Uluz baba mesleği olan fast food işine girdi.

Gece Yiyen Adam Baba Mesleğine Döndü, System.String[]
Adını Okan Bayülgen'in programı olan Makine Kafa'da duyuran ve gece yiyen adam olarak tanınan tiyatro, sinema ve fotoğraf sanatçısı Özenç Uluz baba mesleği olan fast food işine girdi. Türkiye'ye adını Okan Bayülgen'in programı Makina Kafa'da duyurmayı başaran Gece Yiyen Adam Özenç Uluz bir yandan sosyal medyada geniş bir kitleye hitap ederken diğer yandan da baba mesleği olan ticarete atıldı.Sosyal medyada çektiği videolarla binlerce takipçi kitlesine ulaşan Özenç Uluz şimdilerde yeni bir girişimin içinde bulunmaya hazırlanıyor. Gece Yiyen Adam'ı bir fast food girişimi olarak Alaçatı'ya bir işletme açan Özenç Uluç birbirinden lezzetli ürünleri, %100 yerli esasıyla sunmaya hazırlanıyor. Alaçatı'dan sonra İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Osmaniye gibi metropol kentlerde şubelerin de faaliyete gireceğini belirten Özenç Uluz, tek hedefinin kuracağı markanın Türkiye sınırlarının dışında da faaliyete geçirmek olduğunu belirtti. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:07 Kaynak: İHA

Türkiye, Okan Bayülgen, Güncel
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