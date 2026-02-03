Gediz Nehri, Yağışlar Sayesinde Canlandı

İKLİM değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle tamamen kuruma noktasına gelen, Kütahya'dan doğarak, İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen Gediz Nehri, son 1 haftadır etkili olan yağışların ardından eski günlerine döndü.

İklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye genelinde göl, baraj ve nehirlerde ciddi su kayıpları yaşanırken, Gediz Nehri de bu süreçten en fazla etkilenen su kaynakları arasında yer aldı. Uşak ve Manisa'dan geçen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nin, özellikle Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'ndan sonraki kesimlerde su akışı tamamen durdu. Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar uzanan hatta, yaklaşık 1 milyon 350 bin dekar tarım arazisini sulayan nehir yatağı yer yer çatladı, tarımsal üretim ciddi risk altına girdi. Ancak son 1 haftadır Ege Bölgesi genelinde etkili olan yağışlar, Gediz Havzası'nda da etkisini gösterdi. Yağışlarla birlikte nehir yatağında yeniden su akışı sağlanırken, Gediz'in birçok noktasında kurak günlerin izleri silinmeye başladı. Özellikle Demirköprü Barajı'ndan sonra kalan kesimlerde su seviyesinin yükselmesi, çiftçilere ve bölge halkına umut oldu.

'SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME'

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, ülkenin bazı illerinde yaşanan doğal afetlere değinerek, "Afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaklaşık 1 haftadır ilimizde bol ve bereketli yağmurlar yağıyor. Bu durum hem çiftçilerimiz hem de vatandaşlarımız açısından sevindirici bir gelişme. İnşallah bu yağışlar afetsiz bir şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

'YAĞIŞLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Gediz Nehri'ndeki değişime de dikkat çeken Altındağ, "Bir ay önce neredeyse kuruma noktasına gelen Gediz Nehri, şu anda eski görünümüne kavuşmaya başladı. Bu bizleri mutlu ediyor. Aynı şekilde barajlarımıza da su girişi başladı. Temennimiz, şubat ayının bu şekilde geçmesi ve yağışların nisan-mayıs aylarına kadar devam etmesi. Barajlarımızın dolması, yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yaz aylarında içme suyu, tarım ve diğer ihtiyaçlar için yer altı suları yoğun şekilde kullanılıyor. Bu nedenle bu yağışlar hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,