"Geleceğin Güçlü Kadınları 2020" projesinin ikincisi 8 Mart'ta

Oyuncu Aydan Taş'ın ilkini geçen yıl gerçekleştirdiği "Geleceğin Güçlü Kadınları" projesinin ikincisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşecek.

Projeden elde edilen bilet gelirlerinin tamamı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan genç kız öğrencilerin eğitimlerine destek olmak için kullanılacak.

Sunuculuğunu Çağla Şikel üstlenirken, Göksel "sahnenin en güçlü kadını" olarak konser verecek. Perwoll'ün katkılarıyla düzenlenecek gecenin sonunda ise Türkiye 'nin en başarılı komedyenlerinden Cem Yılmaz defilede sergilenecek tasarımların satılacağı açık arttırmanın yönetimini üstlenecek.

24 ünlü güçlü kadın, 6 ünlü tasarımcı tarafından farklı dönem konseptinde hazırlanan tasarımlar ile defilede yer alacakken, hazırlanan her döneme de o dönemlere ilham veren başarılı kadınların isimleri verilecek.

Defilede, tasarlanan kıyafetleri taşıyacak 24 güçlü kadın (alfabetik sırayla); Alina Boz, Aslı Bekiroğlu, Aslı Tandoğan, Bade İşçil, Beyza Şekerci, Burcu Kara, Burcu Özberk, Damla Colbay, Dila Tarkan, Ebru Şahin, Ece Çeşmioğlu, Ezgi Eyüboğlu, Funda Eryiğit, Gülçin Santırcıoğlu, Hande Soral, Hande Subaşı, Hazal Türesan, Meriç Aral, Mine Tugay, Oya Unustası, Özge Özder, Sedef Avcı, Sinem Ünsal ve Zeynep Çamcı. Projenin moda danışmanlığını Deniz Marşan üstlenirken, styling Pınar Turan tarafından, koreografi ise Öner Evez ve Yakup Biçer tarafından yapılacak. (Fotoğraflı)