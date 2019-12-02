Geleceğin opera yıldızlarının belirlendiği Operalia Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Geleceğin opera yıldızlarının seçildiği prestijli opera yarışması 'Operalia' bu sene Prag'da düzenlendi. İlk kez 1993'te yapılan yarışma dünyaca ünlü opera sanatçısı ve orkestra şefi Placido Domingo tarafından başlatıldı. Binlerce başvuru arasından seçilen 40 kişi bir hafta süren prova ve eğitimlere katılarak jüri karşısına çıkıyor. Maestro Domingo her sene yarışma boyunca genç sanatçılara destek olarak onlara akıl hocalığı yapıyor.