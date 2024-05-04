Batman\'da Polisin İhtarına Uymayan 4 Şüpheli Tutuklandı

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Batman'da polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtığı tarlada kaza yaparak durabildi. Otomobil ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19 bin adet uyuşturucu hap ekstasy ile 1 kilo 32 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldıkları ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği ekipleriyle birlikte çalışma başlattı. Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesinde bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücü bir süre karayolunda polisten kaçtıktan sonra tarlaya girdi.

Buğday başakları arasına gizlendiler

Girdikleri tarlada kaza yapan otomobildeki şüpheliler buğday başaklarının arasına saklanmaya çalıştı. İHA Büro ekiplerinin dronlu çalışması sonucu buğday başakları arasına uzanarak saklanan 4 şüphelinin yerini belirledi. Polis etraflarını çevirdiği 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Otomobilde ve gözaltına alınan 4 şüphelinin ikametlerine yapılan aramalarda farklı renklerde toplam 19 bin adet uyuşturucu hap ecstasy ile 1 kilo 32 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanarak emniyete götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN