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Gelin, kahvaltı sırasında tartıştığı kaynanasını boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

Gelin, kahvaltı sırasında tartıştığı kaynanasını boğazını keserek öldürdü

Ankara'da kahvaltı sırasında cinnet geçiren gelin, tartıştığı kaynanasının boğazını keserek öldürdü. Olay sonrası gelin Merve Doğan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

23.11.2023 - 14:57,  Güncelleme: 16:59
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde kahvaltı sırasında gelin ve kaynana arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

BOĞAZINI KESTİ

Basri Mahallesi Akan Sokak'ta meydana gelen olayda Polatlı'da yaşayan Merve Doğan ve Kezban Doğan arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü.

KAYNANA KATİLİ GELİN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Kezban Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri gelin Merve Doğan'ı gözaltına aldı.

Gelin, kahvaltı sırasında tartıştığı kaynanasını boğazını keserek öldürdü

"KOCASI İŞKEYKEN BU OLAY YAŞANDI"

Komşu Azize Keskin ise yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyledi. Gelin ve kaynananın 1 yıl önce taşındığını belirten Keskin, "Ben hiç kavgalarına şahit olmadım. Evimde otururken bir ambulans geldi. Komşuma bir şey oldu sandım. Ona doğru gittiğimde komşumun vefat ettiğini duydum. Gelini komşumu darp ettikten sonra boğazından bıçaklamış, benim bildiğim gelin gençti ve 2 çocukları vardı. İlkokula gidiyorlardı çocukları, kocası işteyken bu olay yaşanmış" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Jandarma, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gelin, kahvaltı sırasında tartıştığı kaynanasını boğazını keserek öldürdü - Son Dakika


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14:57 Gelin, kahvaltı sırasında tartıştığı kaynanasını boğazını keserek öldürdü
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SON DAKİKA: Gelin, kahvaltı sırasında tartıştığı kaynanasını boğazını keserek öldürdü - Son Dakika
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