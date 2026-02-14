Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı

Bir düğün hazırlığı sırasında kıyılan imam nikahında gelinin mehir talebi, damat tarafını ve tanıkları hayrete düşürdü.
Geleneksel olarak istenen altın veya takı yerine doğrudan araba talep eden gelin, beklentiyi bir adım daha ileri taşıyarak istediği aracın markasını ve modelini de açıkça belirtti. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak tartışma konusu oldu.
Maddi değeri oldukça yüksek olan bu talep, izleyenleri ikiye böldü.
