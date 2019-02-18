Son Dakika Haberleri: Gemideki Yaralı Sahil Güvenlik Botuyla Alınıp, Hastaneye Götürüldü

Gemideki Yaralı Sahil Güvenlik Botuyla Alınıp, Hastaneye Götürüldü

56 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında canlı hayvan yüklü gemide düşerek başından yaralanan gemi personeli Suriyeli Ahmad Younes (39), Sahil Güvenlik ekibi tarafından alınarak, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gemideki Yaralı Sahil Güvenlik Botuyla Alınıp, Hastaneye Götürüldü, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesi açıklarında canlı hayvan yüklü gemide düşerek başından yaralanan gemi personeli Suriyeli Ahmad Younes (39), Sahil Güvenlik ekibi tarafından alınarak, Burhaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Edremit ilçesi açıklarında 15 Şubat saat 10.30 sıralarında, Romanya'nın Midia Limanı'ndan Lübnan'ın Beyrut Limanı'na canlı hayvan taşımacılığı yapan Sierra Leone bandıralı 'Britta' isimli kargo gemisinde, Suriyeli personel Ahmad Younes düşerek başından yaralandı. Gemici için tıbbi tahliye çağrısı yapıldı. Geminin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaralıyı hastaneye ulaştırmak için tıbbi tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik botuna alınan yaralı, Akçay İskelesi'ne getirildi. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmad Younes,, hastanedeki tedavisinin ardından tekrar gemisine gönderildi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:18 Kaynak: DHA

Burhaniye Devlet Hastanesi, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var Son Dakika! AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri

AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor KKTC'de Sapık Ev Sahibi, Kiracısına Tecavüze Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 19:14:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemideki Yaralı Sahil Güvenlik Botuyla Alınıp, Hastaneye Götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]