Genç Ar-Ge Toplantısı Gerçekleşti

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Genç Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde, öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin başkanlığında düzenlenen toplantıya Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Şube Müdürü Hayati Duman, Ar-Ge ekibi ile 6 lise düzeyinden Genç Ar-Ge ekiplerinde 8 öğretmen ve 20 öğrenci katıldı.

Toplantıda konuşan Sünnetci, ele alınan proje başlıkları üzerinde Genç Ar-Ge öğrencilerinden gelecek görüş ve önerilerin son derece kıymetli olduğunu, gençlerin bakış açısının projelere yön vermede belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti. Sünnetci, "Tüket, Değer Kat, Yaşat' anlayışıyla yürütülen çalışmaların; gençlerin sadece tüketen değil, üreten, sorgulayan ve yaşadığı çevreye değer katan bireyler olarak yetişmesine katkı sunulmalı" dedi. - AFYONKARAHİSAR