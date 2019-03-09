Son Dakika Haberleri: Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı

Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı

16 dakika önce

Siirt'in Eruh ve Tillo ilçelerinde 9 çiftçiye, 306 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı, System.String[]
Siirt'in Eruh ve Tillo ilçelerinde 9 çiftçiye, 306 küçükbaş hayvan dağıtıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınma destekleri kapsamında gerçekleştirilen Genç Çiftçi Projesi'nden hibe almaya hak kazanan Eruh'ta 7, Tillo'da 2 çiftçiye toplam 306 koyun dağıtıldı.


Siirt'te geçen yıl küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 66 genç çiftçiye küçükbaş hayvan verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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