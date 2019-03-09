Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı
16 dakika önce
Siirt'in Eruh ve Tillo ilçelerinde 9 çiftçiye, 306 küçükbaş hayvan dağıtıldı.
Siirt'in Eruh ve Tillo ilçelerinde 9 çiftçiye, 306 küçükbaş hayvan dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınma destekleri kapsamında gerçekleştirilen Genç Çiftçi Projesi'nden hibe almaya hak kazanan Eruh'ta 7, Tillo'da 2 çiftçiye toplam 306 koyun dağıtıldı.
Siirt'te geçen yıl küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 66 genç çiftçiye küçükbaş hayvan verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA
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