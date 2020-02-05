Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu - Son Dakika Spor

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu

6 saat önce

Karacabey'de Cem Eren'in başkanlığında Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu.

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu, System.String[]

Karacabey'de Cem Eren'in başkanlığında Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu.


Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'nin en güçlü taraftar oluşumlarından biri olan Genç Fenerbahçeliler hakkında Karacabey kamuoyunu bilgilendiren Başkan Cem Eren, "Maksadımız Karacabey'deki ailelerin evlatlarını gönül rahatlığıyla aramıza katacağı, ilçenin en büyük sivil toplum örgütünü oluşturmak istiyoruz" dedi.


Sadece maç izleme ve futbolla sınırlanmış bir oluşum olmayacaklarını belirten Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren, "Sosyal sorumluluk projeleriyle, yardım kampanyalarıyla, tarihi ve kültür gezileriyle, spora ve sağlıklı yaşama teşvik edeceğimiz faaliyet ve turnuvalarla, tüm herkese örnek olan aynı zaman da bütün renklere saygıyla bakan bir taraftar topluluğu olacağız. GFB münferitleriyle, alt gruplarıyla, ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm temsilcilikleriyle, Avrupa'da ve dünyada olan her oluşumuyla birlikte ayrılmaz bir bütündür. Genç Fenerbahçe'yi Genç Fenerbahçe yapan tüm oluşumlarımıza teşekkür eder, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Fenerbahçe'mize destek olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim" ifadesini kullandı. - BURSA

Karacabey, Cem Eren, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti
Real Madrid, Kylian Mbappe için 200 milyon euroyu gözden çıkardı Steaua Bükreş'ten Arda Turan yanıtı: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar Ali Koç'un Kırklareli Stadı'ndaki görüntüsü Fenerbahçelileri mest etti

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:00:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]