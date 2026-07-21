Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın - Son Dakika
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Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

21.07.2026 10:10
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Genç bir kadın, sosyal medyadan paylaştığı videoda toplu taşıma araçlarındaki kötü koku ve hijyen eksikliğine isyan etti. Metro ve Marmaray'da kokudan durulmadığını belirten vatandaş, yolculara "Allah peygamber aşkına duş alın" diye seslendi. İnsanların kendi pisliğinden rahatsız olmamasına şaşırdığını söyleyen kadın, bazılarının ten renginin kirden değiştiğini ve 5 saat yıkansalar bile temizlenemeyecek durumda olduklarını ifade ederek kişisel bakımsızlığa oldukça sert tepki gösterdi.

Toplu taşıma araçlarındaki hijyen ve koku sorunu, bir vatandaşın isyanıyla sosyal medyanın gündemine taşındı. Çektiği selfie videosunu paylaşan genç bir kadın, özellikle kapalı alanlarda yaşanan kişisel temizlik sorunlarına dikkat çekerek diğer yolculara sert eleştirilerde bulundu.

"ALLAH PEYGAMBER AŞKINA DUŞ ALIN"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kadının bıkkınlığı ve öfkesi dikkat çekti. Kameraya konuşan genç kadın, "Duş alın bak Allah peygamber aşkına duş alın" sözleriyle duruma olan tepkisini dile getirdi. Toplu taşımalarda, özellikle Marmaray ve metro gibi raylı sistemlerde kokudan durulmadığını belirten vatandaş, insanların kendi kokularından rahatsız olmamasına anlam veremediğini ifade etti.

"DERİNİZİN RENGİ DEĞİŞMİŞ"

Açıklamalarına kişisel bakım eksikliğini vurgulayarak devam eden kadın, karşılaştığı manzaraları "Deriniz, derinizin rengi değişmiş ya" ifadeleriyle betimledi. Toplu taşımada yolculuk yapmanın dayanılmaz bir hale geldiğini söyleyen vatandaş, insanların en azından bir deodorant kullanması veya beş dakikalık bir duş alması gerektiğini savundu.

"5 SAAT YIKANSA PAKLANAMAZ"

Tepkisinin dozunu artıran genç kadın, bazı kişilerin hijyen durumunun kalıcı bir sorun haline geldiğine dikkat çekti. Çevresindeki insanlara "Siz nasıl rahat ediyorsunuz?" diye soran vatandaş, "Öyle insanlar var ki bırak 5 dakikayı, 5 saat yıkansa paklanamaz" sözleriyle videoyu sonlandırdı.

Marmaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Marmaray Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sefa Satır Sefa Satır:
    o değilde cogu kişi sabahın köründe evden cıkıp aksam bilmem kaçta evine giriyor. evet temizlik imandan gelir de sen kimin ne yaşadıgını ne sartlarda o günü tamamladığını sanıyosun. 8 3 Yanıtla
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    SU PAHALI :))) 1 6 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Doğru söylemiş 2 0 Yanıtla
  • 16seneryilmaz@gmail.com [email protected]:
    doğru özellikle market çalışanları. ha haklılar kocag0n ter üçündeler ama sabah 9 dada o koku ne 0 0 Yanıtla
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