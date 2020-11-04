'Coğrafya Kaderdir' konulu yarışmanın ödülleri 6 Kasım'da verilecek - Son Dakika

'Coğrafya Kaderdir' konulu yarışmanın ödülleri 6 Kasım'da verilecek

04.11.2020 13:21
'Coğrafya Kaderdir' konulu yarışmanın ödülleri 6 Kasım'da verilecek, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Coğrafya Kaderdir' konulu 'Genç Sanat: 6'ncı Güncel Sanat Proje Yarışması'nda, ödüle layık görülen genç yeteneklerin ödülleri 6 Kasım'da verilecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 'Coğrafya Kaderdir' konulu 'Genç Sanat: 6'ncı Güncel Sanat Proje Yarışması'nda, ödüle layık görülen genç yeteneklerin ödülleri 6 Kasım'da verilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Coğrafya Kaderdir' konulu 'Genç Sanat: 6'ncı Güncel Sanat Proje Yarışması'nda ödüle layık görülen genç yetenekler 6 Kasım'da ödüllerini alacak. Bakan Ersoy'un İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde takdim edeceği ödüllerin ardından 45 eser 6 Aralık tarihine kadar sergiye sunulacak. Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri artırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada eser sahiplerine verilecek toplam para ödülü ise 143 bin 750 lira olacak. Bakan Ersoy'un katılımıyla düzenlenecek ödül töreni ve sergi açılışında; yarışmanın Seçici Kurulunca belirlenen 10 sanatçıya 9 bin lira ve 'Başarı Ödülü', 10 sanatçıya 3 bin 500 lira ve 'Mansiyon Ödülü', 25 sanatçıya da 750 lira ve 'Katılım Belgesi' takdim edilecek.

ANKARA, -


6 Kasım, Türkiye, Turizm, Genç, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika 'Coğrafya Kaderdir' konulu yarışmanın ödülleri 6 Kasım'da verilecek - Son Dakika


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