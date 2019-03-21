Son Dakika Haberleri: Gençler Samsun'da Atatürk'ün Sahile Çıktığı Yerde Buluştu

Gençler Samsun'da Atatürk'ün Sahile Çıktığı Yerde Buluştu

2 saat önce

Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Milli Mücadele'nin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında 80 il ve Samsun'dan 162 kız ve erkek öğrenci, Samsun'da buluştu.

Gençler Samsun'da Atatürk'ün Sahile Çıktığı Yerde Buluştu, System.String[]
Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Milli Mücadele'nin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında 80 il ve Samsun'dan 162 kız ve erkek öğrenci, Samsun'da buluştu.

Atatürk'ün sahile çıktığı Tütün İskelesi'ni ziyaret eden gençler, burada, geldikleri şehirlerin pankartlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, kurtuluş meşalesinin yandığı şehir Samsun'da böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gençlerle Atatürk'ün Bandırma Vapuru'ndan silah arkadaşlarıyla sahile çıktığı yerde bulunduklarını anlatan Kasapoğlu, gençler var oldukça bu toprakların da olacağını vurguladı.

Ankara'dan etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Maşallah Çelik de Samsun'da çok güzel vakit geçirdiklerini, anlamlı bir etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Elazığ'dan gelen Fatih Bilek de geçmişi unutmadıklarını göstermek ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmak için milli mücadelenin başladığı şehre geldiklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:18 Kaynak: AA

19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel
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