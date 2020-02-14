Gençler siber zorbalıktan nasıl korunur? UNICEF ve Facebook yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gençler siber zorbalıktan nasıl korunur? UNICEF ve Facebook yanıtladı - Son Dakika Dünya

Gençler siber zorbalıktan nasıl korunur? UNICEF ve Facebook yanıtladı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 11 Şubat Güvenli İnternet Günü için gençlere siber zorbalıkla mücadelede destek olacak bir kılavuz yayımladı.

Gençler siber zorbalıktan nasıl korunur? UNICEF ve Facebook yanıtladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), gençlere 'siber zorbalık'la mücadelede destek olacak bir kılavuz yayımladı.


UNICEF öncülüğünde oluşturulan ve uluslararası siber zorbalık ile çocuk koruma uzmanlarının yanı sıra Facebook, Twitter ve Instagram'ın da içinde bulunduğu bir ekip, gençlerin siber zorbalık hakkında sorularını yanıtladı.

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Birleşmiş Milletler, Facebook, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:32 
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