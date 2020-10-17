Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı - Son Dakika

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı

17.10.2020 16:55
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı, System.String[]

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.

Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilen şampiyonada, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katıldı.

Şampiyonada, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirildi.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

Master Erkekler dört çifte: 1. Karma Ekip (2), 2. Karma Ekip (1)

Master Kadınlar tek çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Van Edremit Gençlik Spor

Yıldız Kızlar dört Çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fethiye Belediye

Yıldız Erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3 Fenerbahçe "B"

Yıldız Erkekler iki tekte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldız Erkekler iki çifte: 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray

Yıldız Erkekler dört tekte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Master Kadınlar iki çifte: 1. Ferdi sporcular; İnci Selçuk ve Elif Lermi Bekdemir, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. ferdi sporcular; Yasemin Cansel, Harika Uçar

Küçük Erkekler tek çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe, 3. Van Edremit Gençlik

Küçük Erkekler iki çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe "B", 3. Fenerbahçe "C"

Küçük Kızlar dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe "B", 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Master Erkekler tek çifte: 1. ferdi sporcu Eren Rıfat Kuraner, 2. ferdi sporcu Yavuz Kuban, 3. Boğaziçi Üniversitesi

Genç Kızlar iki tekte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe

Genç Kızlar tek çifte: 1 Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Genç Kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadoluhisarı Kürek

Yıldız Erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Anadoluhisarı Kürek

Yıldız Erkekler sekiz dümenli: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Master Erkekler iki çifte: 1. ferdi sporcular; Umut Maraklı, Salih Yıldırım, 2. Şişecam Çayırova, 3. ferdi sporcular; Mustafa Hakan Yiğitbaşıoğlu ve Arıl Cansel

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Kürek, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

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