Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı.
Kırkpınar mevkisinde gerçekleştirilen şampiyonada, aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden 400'ü aşkın sporcu katıldı.
Şampiyonada, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirildi.
Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
Master Erkekler dört çifte: 1. Karma Ekip (2), 2. Karma Ekip (1)
Master Kadınlar tek çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Van Edremit Gençlik Spor
Yıldız Kızlar dört Çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Fethiye Belediye
Yıldız Erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3 Fenerbahçe "B"
Yıldız Erkekler iki tekte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yıldız Erkekler iki çifte: 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray
Yıldız Erkekler dört tekte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray
Master Kadınlar iki çifte: 1. Ferdi sporcular; İnci Selçuk ve Elif Lermi Bekdemir, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. ferdi sporcular; Yasemin Cansel, Harika Uçar
Küçük Erkekler tek çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe, 3. Van Edremit Gençlik
Küçük Erkekler iki çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Fenerbahçe "B", 3. Fenerbahçe "C"
Küçük Kızlar dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe "B", 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Master Erkekler tek çifte: 1. ferdi sporcu Eren Rıfat Kuraner, 2. ferdi sporcu Yavuz Kuban, 3. Boğaziçi Üniversitesi
Genç Kızlar iki tekte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe
Genç Kızlar tek çifte: 1 Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Genç Kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadoluhisarı Kürek
Yıldız Erkekler dört çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Anadoluhisarı Kürek
Yıldız Erkekler sekiz dümenli: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray
Master Erkekler iki çifte: 1. ferdi sporcular; Umut Maraklı, Salih Yıldırım, 2. Şişecam Çayırova, 3. ferdi sporcular; Mustafa Hakan Yiğitbaşıoğlu ve Arıl Cansel
Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.
- Kaynak: AA
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