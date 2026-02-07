Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Çeşitli pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?