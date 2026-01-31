Gençlerin Güvenliği İçin Saha Ziyareti - Son Dakika
Gençlerin Güvenliği İçin Saha Ziyareti

31.01.2026 14:52
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Aydoğdu Mahallesi'nde gençlerin korunması üzerine çalışmalar yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nce Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirilen saha ziyaretinde, gençlerin korunmasına yönelik yürütülen güvenlik çalışmaları yerinde değerlendirilerek mahalle sakinlerinin görüş ve talepleri dinlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlüğü personelinden oluşan heyet, 30 Ocak 2026 tarihinde Aydoğdu Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen emniyet yetkilileri, sahada yürütülen güvenlik hizmetlerinin etkilerini yerinde gözlemledi. Vatandaşların görüş, talep ve önerileri doğrudan iletişimle dinlenerek mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen saha çalışmasında özellikle gençlerin korunmasına yönelik faaliyetler ön plana çıkarıldı. Havadan ve karadan sürdürülen narkotik uygulamaları, NARVAS Projesi ve WhatsApp ihbar hattı hakkında mahalle sakinlerine bilgilendirme yapıldı. Gençleri hedef alan uyuşturucu şebekeleri, sokak çeteleri ve zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Ziyaret sırasında, gençlerin suça sürüklenmesine ve zararlı yapılara yönlendirilmesine asla müsamaha gösterilmeyeceği, her sokakta ve her mahallede devletin varlığının hissedileceği ifade edildi. Ayrıca gençlerin güvenli bir çevrede büyümesi, eğitimlerine ve geleceklerine odaklanabilmesi amacıyla mahallede tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençleri merkeze alan saha çalışmalarına destek veren mahalle halkına teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
