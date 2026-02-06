Genetiği Değiştirilmiş Domuz Karaciğeriyle Tedavi - Son Dakika
Genetiği Değiştirilmiş Domuz Karaciğeriyle Tedavi

Genetiği Değiştirilmiş Domuz Karaciğeriyle Tedavi
06.02.2026 14:47
Çin'de akut karaciğer yetmezliği hastasına genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeriyle başarılı tedavi.

Xİ'AN, 6 Şubat (Xinhua) -- Çinli araştırma ekibinin akut karaciğer yetmezliği olan bir hastaya, genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri kullanarak uyguladığı vücut dışı sıvı enjeksiyonu tedavisi başarıyla tamamlandı.

Hayat kurtaran tedavi sonrası, ileri derece kronik karaciğer hastalığı ve acil tedavi gerektiren ve hayati tehlike arz eden akut karaciğer yetmezliği bulunan hastanın temel karaciğer fonksiyon göstergelerinin önemli ölçüde düzeldiği belirtildi. Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Hava Kuvvetleri Tıp Fakültesi Xijing Hastanesi'nin verdiği bilgilere göre ekip, genetiği değiştirilmiş domuz karaciğerini makineyle vücut sıcaklığındaki sıvı enjeksiyonu cihazına bağlayarak vücut dışı çapraz dolaşım sistemi kurdu.

Hastanın kendi karaciğerine dokunulmayan tedavi sırasında domuz karaciğeri, toksinleri atma, sentez ve metabolizma ile ilgili olanlar gibi temel karaciğer fonksiyonlarını geçici olarak yerine getirdi. Süreç boyunca, bilirubin, transaminaz seviyeleri ve protrombin aktivitesi gibi önemli göstergeler sürekli iyiye gitti ve önemli ölçüde iyileşme gösterdi.

Fizyolojik ve biyokimyasal parametreleri normal seviyelere yaklaşan hastanın an itibarıyla stabil durumda olduğu belirtildi.

Xijing Hastanesi Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Tao Kaishan, genetiği değiştirilmiş organ kullanarak vücut dışı çapraz dolaşım sistemi kurma tekniğinin, geçici yaşam desteği sağladığını ve bağışıklık sisteminin baskılanmasının getirdiği komplikasyonları büyük ölçüde azalttığını ifade etti.

Çin'de her yıl yaklaşık 200.000 kişinin karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırıldığı tahmin ediliyor. Bu kritik nakil bekleme süresinde yüksek akut karaciğer yetmezliği olasılığı bulunan hastalar, yüksek ölüm riski ile karşı karşıya kalıyor.

Xijing Hastanesi Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Başkanı Wang Lin, tedavide elde edilen başarının yalnızca nakil listesindeki hastalara daha fazla zaman kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda son evre karaciğer hastalarına yönelik tedavi seçeneklerini de genişlettiğini belirtti. Wang söz konusu araştırmanın, domuz karaciğerinin insan karaciğerinin fonksiyonlarını desteklemede, hatta tamamen insan karaciğerinin yerini almada kullanılmasına yönelik giderek ilerleyen çalışmalar için umut vaat ettiğini de söyledi.

Kaynak: Xinhua

Karaciğer Yetmezliği, Teknoloji, Hastane, Güncel, Akut, Son Dakika

