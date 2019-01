Geniş Haber) - Eren Erdem'in 19 Yıla Kadar Hapsi İstendi

*EREN ERDEM'İN ADLİ KONTROLLE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ...Haber: Serpil KIRKESER - Özden ATİK/ İSTANBUL DHAFETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Eren Erdem 'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 11 sanıklı davada mütalaa verildi. Mütalaada Eren Erdem'in "Üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Duruşma sonunda Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için sanıklara ve avukatlarına süre vererek duruşmayı 1 Mart'a erteledi.CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ DURUŞMAYA İZLEYİCİ OLARAK KATILDI Çağlayan 'daki İstanbul Adliyesi , İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Eren Erdem tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca tutuklu Onur Kala ile 3 tutuksuz sanık daha hazır bulundu. Duruşmayı aralarında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'li milletvekilleri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.TANIKLAR DİNLENDİDuruşmada aralarında Oyuncu Levent Üzümcü ile Yazar İhsan Eliaçık 'ın da bulunduğu 6 kişi, "tanık" sıfatıyla dinlendi. Levent Üzümcü, Karşı Gazetesi'nin kurulma aşamasında davanın sanıklarından Eren Erdem'in kendisini aradığını ve görüşmek istediğini anlatarak, " Gazetede köşe yazarlığı yapıp yapamayacağımı sordu. 'Tamam' dedim. Gazetenin varlığından, bitimine kadar yazdım. Haftada 3 gün gazetede yazdım. Bu gazetede yazdıklarımı da 'Boyun Eğme' isimli kitabımda topladım. Ben tiyatro oyuncusuyum. Sanat, sanata uygulanan sansür, küresel ısınma, insan, doğayla barışık insan üzerine yazılar yazdım. Gazetede yazdığım süre boyunca yazılarıma müdahale edilmedi" dedi."FETÖ İLE IN YOKTU"Eren Erdem'in 'FETÖ'yü desteklediğime şahit oldun mu?" şeklindeki sorusu üzerine tanık Üzümcü, "Eren, internete girdim senin FETÖ ile fotoğrafın yoktu" diye cevap verdi. Gazetede her türlü siyasi görüşten insan olduğunu söyleyen Üzümcü, maddi yetersizlikler nedeniyle gazetenin kapandığını belirtti. Soru üzerine Üzümcü, Eren Erdem'in evine haram lokma sokmayan onurlu bir insan olduğunu da sözlerine ekledi."FETÖ İLE İLİŞKİSİ YOKTU""Tanık" olarak dinlenen Yazar İhsan Eliaçık, Eren Erdem ve Turan Ababey 'in kendisine gazetede yazması için teklifte bulunduğunu, kendisinin de bu teklifi kabul ettiğini belirterek, "Eren Erdem 'Destek ol' dedi; ısrar etti. Ben de haftada bir gün yazdım. Benim gazetede 4 tane yazım çıktı. Yazılarıma müdahale edilmedi. İşadamı Ali Ağaoğlu 'nun inşaat reklamını görünce ben de; 'Bu gazetede yazmam' dedim ve bıraktım. Kendileriyle de bir daha görüşmem olmadı" dedi. Eliaçık, Eren Erdem'in FETÖ ile ilişkisi de olmadığını sözlerine ekledi.5 FİRARİ SANIĞIN DOSYASININ AYILMASI İSTENDİTanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar Değer Özergün, Ufuk Emin Köroğlu, Mehmet Aydoğmuş , Murat Kazancı ve Emrah Direk'in firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılması talep edildi.EREN ERDEM'İN 19 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİEren Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve gizli tanığı deşifre etmek suretiyle "Gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, Eren Erdem'in 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraati istendi. Mütalada sanıklar Emre Erciş ve Onur Kala'nın farklı suçlardan değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.3 SANIĞIN BERAATLERİ İSTENDİMütalaada, sanıklar Turan Ababey, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir'in ise 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme' suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.EREN ERDEM: ÖZGÜRLÜĞÜMÜ TALEP EDİYORUMMütalaanın ardından söz alan Eren Erdem, "İki celse yaptık. İki celsede de mahkeme dosyasına terör örgütüne yardım ettiğime dair söz kanıt olmadığı ortadadır. Deliller tamamlanmıştır. Eylem yoktur. İddia vardır. Kanıt, belge yoktur. Kimse, 'Şunu yaptı' diyememiştir. Özgürlüğümü talep ediyorum. 7 aydır tutukluyum. Tutuksuz olarak esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ediyorum" diye konuştu.EREN ERDEM'İN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİMahkeme heyeti, delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, tutuklulukta geçirdiği süre, sanık tarafından karartılacak delilin bulunmaması ve dosya kapsamını göz önüne alarak sanık Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi. Eren Erdem'in yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün polis karakoluna imza atma şartı da getirildi. Onur Kala'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Mart'a erteledi.Görüntü Dökümü:-----------------------------Levent Üzümcü'nün görüntüsü-Duruşmaya katılanlardan görüntü