Gezi davası tutuklusu Can Atalay yemin için çağrıldı, TİP sıralarından yükselen ses dikkat çekti - Son Dakika
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Gezi davası tutuklusu Can Atalay yemin için çağrıldı, TİP sıralarından yükselen ses dikkat çekti

02.06.2023 18:24

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, tutuklu olduğu için yemin etmek için kürsüye çağrıldı. Ancak rehin tutulduğu için yemin edemeyen Atalay'a TİP Milletvekili Sera Kadıgil araya girerek açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin ediyor.

CAN ATALAY TÖRENDE YOK

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi davası tutuklusu Can Atalay da tahliye edilmesine ilişkin dosyanın Yargıtay'da ilgili daireye gönderilmemesi sebebiyle bugün yemin töreninde bulunmuyor.

"REHİN TUTULDUĞU İÇİN YEMİN EDEMİYOR"

Milletvekilleri, illerin alfabetik sıralamasına göre yemin ediyor. Sıra Hatay'a geldiğinde ilginç anlar yaşandı. Can Atalay yemin etmek için kürsüye çağrıldığında TİP sıralarından yükselen ses dikkat çekti. TİP Milletvekili Sera Kadıgil, "Rehin tutulduğu için şu an yemin edemiyor" diyerek kürsüye seslendi.

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Son Dakika Güncel Gezi davası tutuklusu Can Atalay yemin için çağrıldı, TİP sıralarından yükselen ses dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gezi davası tutuklusu Can Atalay yemin için çağrıldı, TİP sıralarından yükselen ses dikkat çekti - Son Dakika
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