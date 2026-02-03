(ANKARA) - CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, gıda fiyatlarını önceki ayla karşılaştırmak için aynı marketten aynı miktarda yaptığı alışveriş sonrası "Geçen ay yaptığımız alışveriş 4 bin 460 lira tutmuşken bu ay yaptığımız 4 bin 989 lira tuttu. Sadece ocak ayı gıda enflasyonu yüzde 11,86" dedi. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya seslenen Dikbayır, "Siz doğru olmayan rakamları açıkladığınız her gün işte bu vatandaşlarımızın cebinden çalıyorsunuz. Bu günahın vebalinin altında kalırsınız" dedi.

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Aynı ürünler, aynı marka, aynı miktar, aynı market. Ocak ayı enflasyonunu hesapladık. Halkın enflasyonu yüzde 11.86. TÜİK enflasyonu yüzde 4.84. Rakamlarla değil insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz" notuyla "Halkın Enflasyonu" adını verdiği ve eşi Nigar Dikbayır ile yaptığı gıda alışverişinin 3'üncü bölümünü yayınladı.

"Bunları bir öğrenci kardeşlerimizin evine göndereceğiz"

CHP'li Dikbayır, "Bugün 24 Ocak 2026. Ocak ayı enflasyonunu çıkarmak için bugün yine aynı marketteyiz. Aynı ürünleri aynı miktarda, aynı marketten alıyoruz. Şimdi alışverişimizi yapacağız. ve Ocak ayının gıda enflasyonunu gözler önüne sereceğiz" diyerek başladığı alışverişin ardından fiyat karşılaştırması yaptı.

"En çok artış kıymada olmuş"

Aralık ayı alışveriş fişi ile ocak ayı alışveriş fişi karşılaştıran Dikbayır, şunları söyledi:

"Ocak ayının gıda enflasyonunu belirlemek için alışverişimizi yaptık. En çok artış kıymada olmuş. Süt ürünlerinde olmuş; peynirde, yoğurtta olmuş. Bazı sebzelerde olmuş. Zaten meyve bir çeşit aldık. Geçen ay yaptığımız alışveriş aynı ürünler. 4 bin 460 lira tutmuşken bu ay yaptığımız 4 bin 989 lira tuttu."

"Sadece Ocak ayında çıkan ve sadece gıda enflasyonu yüzde 11,86"

Ben buradan öncelikle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e seslenmek istiyorum: 2026 enflasyon hedefini yüzde 26 olacak diye bir hedef tutturdular. Aslında tutturmadılar, belirlediler. Ama maalesef sadece ocak ayı gıda enflasyonu yüzde 11,86. Biz geçen ay; aynı alışverişi, aynı ürünleri, aynı marketten, aynı oranlarda 4 bin 460 lirayı almıştık. Aynı alışverişi bugün 4 bin 989 liraya aldık. Yani ocak ayı gıda enflasyonu yüzde 11,86 çıktı. 2026 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19 zam verdiniz. Memur emeklisine yüzde 18,6 zam verdiniz. Sadece Ocak ayında çıkan ve sadece gıda enflasyonu yüzde 11,86. Bunun içinde doğal gaza gelen zamlar yok, elektriğe gelen zamlar yok, suya gelen zamlar yok, diğer ürünlere gelen zamlar yok. Siz memurlarımıza, sabit ücretlilerimize, emeklilerimize o 'gariban' dediniz ya, işte onları daha çok garibanlaştırıyorsunuz.

Dikbayır'dan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'ya: "Doğru açıklamadığınız her rakam vatandaşımızın cebinden çalıyorsunuz"

Buradan Erhan Çetinkaya'ya da birkaç şey söylemek istiyorum: Siz doğru olmayan rakamları açıkladığınız her gün işte bu vatandaşlarımızın cebinden çalıyorsunuz. Altını çizerek söylüyorum, bunu bilerek söylüyorum. Doğru açıklamadığınız her rakam vatandaşımızın cebinden çalıyorsunuz. Bu günahın vebalinin altında kalırsınız. Ekonomi çok kötü, vatandaşımızın durumu çok kötü. İşte sadece ocak ayı enflasyonu yüzde 11,86. Bakalım ayın üçünde birkaç gün sonra kaç açıklayacaksınız ve vatandaşımızın cebinden ne kadar eksilteceksiniz göreceğiz. Ama biz sizin bu yaptıklarınızı vatandaşımızın önüne, yetkililerin önüne koymaya devam edeceğiz. Her ay bu alışverişi yapacağız, her ay doğru rakamları açıklamanıza yardımcı olacağız. Bakalım göreceğiz."