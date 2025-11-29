Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü

Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü
29.11.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayı öncesinde vatandaşların gıda ürünlerine uygun fiyatla ulaşmasını temin etmek amacıyla 30 Nisan 2026'ya kadar geçerli olacak şekilde yeşil mercimek ve yulafın gümrük vergisi oranları indirildi.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeşil mercimek ve yulaf ithalatına ilişkin gümrük vergileri yeniden düzenlendi. Yeşil mercimeğin gümrük vergisi yüzde 19,3'ten yüzde 10'a indirilirken, yulafta yüzde 130 olan gümrük vergisi yüzde 30'a düşürüldü. Bu oranlar, 30 Nisan 2026'ya kadar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı ile sanayicinin ihtiyaçlarının birlikte değerlendirdiğine işaret edilerek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli şekilde ticaret politikası araçları kullanılarak gerekli tedbirlerin zamanında alındığı belirtildi.

Bu kapsamda bu sene Türkiye'de yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle temel gıda ürünlerinden yeşil mercimek ile gıda ve yem sanayinin önemli girdilerinden yulafın üretiminde önemli düşüşler yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı öncesinde gıda sektöründe faaliyet gösteren sanayicimizin ihtiyacı olan girdiyi sorunsuz şekilde tedarik edebilmesi ve vatandaşlarımızın söz konusu ürünler ile bunlardan mamul gıdalara uygun fiyatla ulaşabilmesi, bu yolla söz konusu gıda ürünlerinde arz güvenliği ile fiyat istikrarının sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığımızın konuya ilişkin görüşleri de dikkate alınarak bir dizi yeni düzenlemenin ivedilikle yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu itibarla yeşil mercimek ithalatında yüzde 19,3 olan gümrük vergisi, vatandaşlarımızın uygun fiyatlı gıdaya erişebilmesi ve yerli üreticinin korunmasını da sağlayacak şekilde ürünün hasat dönemi gözetilerek 30 Nisan'a kadar yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir."

NOHUTTA KAYDA ALMA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Açıklamada, nohutta da bu ürünün rekoltesindeki durum dikkate alınarak arz-talebe ilişkin durumun tespiti yapılması amacıyla kayda alma uygulamasına başlandığı aktarılarak, ayrıca gıda ve yem sanayinde önemli girdi olan yulaf üretiminde bu sene düşüş yaşandığı bildirildi.

Bu düşüş nedeniyle sanayicinin iç piyasadan tedarikte yaşadığı sıkıntı dikkate alınarak, yulaftan mamul gıda ürünlerinde olası fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yulaf ithalatında yüzde 130 olan gümrük vergisi, ürünün sadece bazı ekmekler ve bisküvi gibi fırıncılık ve pastane ürünleri ile unlu mamullerin üretiminde kullanılmak maksadıyla ithalatında, ülkemizdeki hasat dönemi de gözetilerek 30 Nisan'a kadar yüzde 30 olarak yeniden düzenlendi. Diğer taraftan gerek yeşil mercimek gerek yulafta düşük gümrük vergisi ile ithalat imkanı 30 Nisan'da sona erecek olup anılan tarih sonrasında mevcut gümrük vergileri uygulanmaya devam edecektir. Ticaret Bakanlığımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya borsalarında karışık seyir: Çin’de emlak krizi, Japonya’da yüksek enflasyon Asya borsalarında karışık seyir: Çin'de emlak krizi, Japonya'da yüksek enflasyon
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı
CHP’nin 39. kurultayı başladı Özel’in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı
Türkiye’nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti
Erdoğan törenle dağıttı 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Mustafa Sarıgül’ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda... Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

14:15
Papa 14. Leo’nun İznik ayini MHP’yi kızdırdı Çok sert tepki
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
13:55
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
13:09
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
12:14
CHP’de kurultay maratonu Özgür Özel’den ’’Arının’’ diyen Kılıçdaroğlu’na sert mesaj
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den ''Arının'' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj
12:01
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
11:56
Mesud Barzani: “Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız“
Mesud Barzani: "Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 14:40:18. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan öncesi iki üründe gümrük vergileri düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.