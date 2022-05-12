GIDA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ "ENFLASYONLA MÜCADELEDE BİRLİKTEN BEREKETE" TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında gıda sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Gıda sektörü temsilcileri toplantı çıkışında toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden düzenlenen toplantının ilki gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmalarının temsilcileriyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından sektör temsilcileri toplantıyı değerlendirdi.

"DEVLET ÜRETİCİNİN YANINDA BUNU GÖRDÜK"

Et sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilisi Sait Yüksel, "Devlet elinden geleni yapıyor. Üreticiler de elinden geleni yaparsa hepsi bir zincir. Yaparsa ne olarak sofralarda daha uygun yenebilecek. Çünkü Türk halkının en çok sevdiği şey kırmızı et. Olumsuz bir durum olmadı. Üretici devletin yanında devlet zaten üreticinin yanında" dedi. Un sektöründen bir firmanın yetkilisi Mustafa Nuri Çomu, "Bizim için olumluydu. Rahat şekilde kendimizi ifade etme şansımız oldu. Bunun için teşekkür ederiz. Bakanlığımızın hazırlık olduğunu görmek bize keyif verdi. " dedi

"TÜKETİCİLERİMİZİN DAHA PAHALI GIDA TÜKETMEYECEĞİNE BİZ İNANDIK"

Bir başka sektör temsilcisi İbrahim Afyon, "Bir dizi sıkıntı yaşadığımız bir dönemde devletimizin sektörümüze yaptığı desteklerden ve üreticilerin beklentilerinin ne olabileceğini masaya yatırdık. 'Birlikten Berekete' kampanyasında devletimizin yanında olduğumuzu ve nasıl destek olabileceğimizi biz beyan ettik. Üreticiler olarak zarar etmedikten sonra her türlü desteği tüketicilerimiz adına bu yolda destek olduğumuzu beyan ettik. Devletimizin arkamızda olduğunu hissini aldık. Tüketicilerimizin daha pahalı gıda tüketmeyeceğine biz inandık" diye konuştu.