Gıda Taklitleri Güncellendi

09.01.2026 12:23
Tarım Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan taklit gıda ürünlerini güncelledi, 121 ürün belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeni yılda güncelledi.

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, yeni yılın ilk gıda kamuoyu duyurusunun yayınlandığına işaret edilerek, tarladan sofraya gıda arz zincirinin her aşamasında, vatandaşların yanıltılmaması ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 2025'te gerçekleştirilen denetimlere dikkati çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde alınan numunelerin analizi neticesinde sağlığı tehlikeye düşürecek 121 gıda ürünü tespit edilmiş, 1208 gıda ürününde de taklit veya tağşiş yapıldığı saptanmıştır. Bakanlığımızın şeffaflık ilkesi gereği, söz konusu ürünler güvenilir gıda internet sayfamızdaki 'Gıda Kamuoyu Duyurusu' bölümünden kamuoyuna duyurulmuştur. Çalışmalarımız 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edecektir."

Tüketiciler söz konusu ürünleri "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd" internet adresinden görebiliyor.

Buna göre listede, kanatlı eti ve sakatat tespiti ile taklit, tağşiş, bitkisel yağ ve nişasta tespiti gibi birçok uygunsuzluk içeren yeni ürünler de yer aldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

