Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu
Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu

Bir zehirlenme haberi daha! Çok sayıda üniversite öğrencisi hastanelik oldu
22.11.2025 21:49
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki KYK yurtlarında akşam yemeğinin ardından 70 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde erkek ve kız öğrenci yurtlarında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 70 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'dan korkutan bir haber geldi. Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek öğrencilerinin kaldığı yurtlarda akşam yemeğinin ardından 70 öğrenci, rahatsızlandı.

70 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Mide bulanması ve baş dönmesi şikayetleri görülen 70 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler, servise alınarak tedavileri başlatıldı. Tedavileri süren öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ne yendigini yazmiyor buyuk ihtimalle tavuk milleti tavuktan sogutacaklar acik cezaevindede olmus kac gundur sikinti ucuz olsun diye kotu tavuk aliyilarsa yada tarihi gecmisi beyazlatip yeniden satiyorlarsa 0 0 Yanıtla
  • der25@M334 der25@M334:
    ne oluyor ya her tarafta zehirlenme olayları birileri yiyeceklere zehir mi salıyor ne yoksa birden bire patlak vermesi kıcıklanmaya başladım bu normal değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
