Giresun\'da Bankta Hareketsiz Bulunan Adam Hayatını Kaybetti

Giresun'un Görele ilçesinde, liman kavşağı mevkiinde bir bankta hareketsiz halde bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Görele Liman Kavşağı'nda bir bankta uzun süre hareketsiz duran şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Görele'de balıkçı esnafı olarak tanınan 64 yaşındaki Metin Öztekin olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztekin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

İlk değerlendirmelerde ölümün kalp krizi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulurken, olayın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN