Giresun'da Çığ Felaketi: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Giresun'da Çığ Felaketi: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

19.01.2026 21:35
Giresun'da çığ altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri kurtarıldı.

(GİRESUN) - Giresun'un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun Köyü sınırlarında, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan iki kardeşin çığ altında kalması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, köy kırsalında hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit ile abisi Aydın Yiğit, hayvanlarıyla birlikte eve dönüş yolunda çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. Olayın ardından Aydın Yiğit, kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmayı başararak yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine AFAD, jandarma, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinden oluşan çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ancak zorlu arazi koşulları, yer yer 150 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ve bölgede yeniden çığ riski bulunması nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

Yukarıboynuyoğun Köyü Muhtarı Mehmet Meşe tarafından teyit edilen bilgiye göre çığdan kendi imkanlarıyla kurtulan Aydın Yiğit, çevreden yardıma gelenlerin desteğiyle kardeşi Mustafa Yiğit'in (45) cansız bedenini yardım ekipleri bölgeye ulaşamadan kar altından çıkardı.

Ailenin yaklaşık 150 küçük baş hayvanının da ise çığ nedeniyle öldüğü öğrenildi.

Öte yandan Giresun Valiliği tarafından paylaşılan basın bilgi notunda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından arama-kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edildiği belirtilerek, bölgeye AFAD'dan 1 kurtarma aracı ve 4 personel, Güce İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 1 araç ve 5 personel, İl Özel İdaresi'nden 1 greyder, 1 iş makinesi, 1 arazi aracı ve 4 personel ile İl Sağlık Müdürlüğü'nden biri arazili 2 ambulans ve 6 sağlık personelinin sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin bölgedeki çalışmaları titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA

