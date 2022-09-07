ÇÖP TESİSİNE VERİLEN 'KAPATMA KARARI UYGULANSIN' BAŞVURUSU

GİRESUN'da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen ve depolama şekli hava, su ve toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği kapatılma kararı uygulanmayan katı atık bertaraf tesisinin faaliyetinin durdurulmasını isteyen halk, dilekçeyle valiliğe başvurdu. Avukat Ozan Karagöz, Hukuki süreç sonuçlandı, fakat tesis kapatılmadı dedi.

Görele'nin Çavuşlu beldesinde, 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Yöre halkı, 2021'de tesiste depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bilirkişi raporunda, tesisin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespitiyle mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken tesisin kapatılması başvurusunu ise reddetti.

VALİLİĞE DİLEKÇE VERDİLER

Bölge halkı, tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurup Ordu 2'nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi. Mahkeme, oy birliğiyle tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Giresun Valiliği ile tesis yöneticilerine tebliğ edilen ve yasal sürecin 29 Ağustos'ta dolmasına rağmen, tesisin faaliyetini sürdürmesi üzerine Çavuşlu sakinleri, bugün Giresun Valiliği önünde toplandı. Bölge halkı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin tesisin kapatılmasına yönelik kararının uygulanması talebiyle valiliğe dilekçe verdi.

'MAHKEME HUKUKA AYKIRILIK TESPİT ETTİ'

Avukat Ozan Karagöz, dava sonucunun formalite olarak kalmaması ve uygulanması için valiliğe dilekçe verdiklerini söyleyerek, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan raporlarda tesisten Yalakoda deresi ve Karadeniz'e zehirli atık suyun karıştığı tespit edilmiştir. Hukuki süreç sonuçlandı fakat tesis halen kapatılmadı. Çavuşlu halkı buna karşı hukuki mücadelesini barışçıl ve demokratik zeminde devam ettirecektir. Verdiğimiz dilekçenin ve mahkeme kararının uygulanmaması halinin devam etmesi durumunda Çavuşlu halkı gerekirse Ankara'ya yürüyecek diye konuştu. (DHA)