Giresun\'da Uzman Çavuşun Ölü Bulunması

Giresun'un Görele ilçesinde bir uzman çavuş, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Çavuş V. U. C.'nin evinden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V. U. C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
