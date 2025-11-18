Giresun'da Uzman Çavuşun Ölü Bulunması - Son Dakika
Giresun'da Uzman Çavuşun Ölü Bulunması

18.11.2025 01:20
Görele'de bir uzman çavuş evinde silahla vurulmuş bulundu, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Giresun'un Görele ilçesinde bir uzman çavuş, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Çavuş V. U. C.'nin evinden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V. U. C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan uzman çavuşun kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Uzman Çavuş V. U. C.'nin Mersin nüfusuna kayıtlı olduğu ve uzun süredir Görele İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı bildirildi.
07:56
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
07:43
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
03:39
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi
00:15
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
22:35
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç
21:05
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
