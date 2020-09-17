Gizemfrit, kurumsal kimliğini değiştirerek "Akcoat" oldu - Son Dakika

Gizemfrit, kurumsal kimliğini değiştirerek "Akcoat" oldu

Sektöründe liderlik bayrağını taşıyan kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Gizemfrit, unvan değişikliğine giderek isim ve logosunu yeniledi.

Gizemfrit, kurumsal kimliğini değiştirerek

Sektöründe liderlik bayrağını taşıyan kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Gizemfrit, unvan değişikliğine giderek isim ve logosunu yeniledi. Hizmet verdiği farklı sektörlerdeki markalarını tek bir isim altında bir araya getiren şirket, faaliyetlerine "Akcoat" adıyla devam edecek. Akcoat Genel Müdürü Veysi Küçük, global pazar araştırmalarının faaliyetlerinin tümünü kapsayacak çatı marka ihtiyacını ortaya koyduğunu belirterek, bu doğrultuda kurumsal kimlik değişikliği kararını verdiklerini söyledi.

Emaye, seramik, yapışmaz ve dekoratif kaplamalar, pigment ve cam olmak üzere 5 ana ürün grubunda üretim yapan Gizemfrit, kapsamlı bir dönüşüm projesini hayata geçirdi. 41 yıllık geçmişe sahip şirket, frit üretiminin yanı sıra, pek çok farklı sektöre yönelik faaliyetlerini, dünya genelinde yeni bir "çatı marka"yla devam ettirme kararı aldı. Bu doğrultuda şirketin ismi "Akcoat" olurken, logosunun da yenilendiği duyuruldu. Beyaz eşya, seramik, ev ve mutfak eşyaları gibi ürünlerin global markalarına kimyasal kaplama malzeme çözümleri sunan şirketin, tüm kurumsal kimliği de yeniden tasarlandı. Temelleri 1979 yılında atılan ve bugün Türkiye ve İspanya'da üretim tesisi, Çin ve ABD gibi ülkelerde ise satış ofisleri bulunan şirket, yılda 65 milyon dolarlık ihracatıyla küresel pazarda yüzde 12 pay sahibi.

Akcoat, bir isim değişikliğinden fazlası

İsim ve logoyu da kapsayan kurumsal kimlik değişikliğiyle ilgili konuşan Akcoat Genel Müdürü Veysi Küçük, "Akcoat, şu an 6 kıtada ürünleri ve hizmetleriyle faaliyet gösteren ve son 11 yıldır da sektöründe ihracat şampiyonu olan global bir şirket. Faaliyet gösterdiğimiz Çin, Amerika ve İspanya gibi pazarlarda marka bilinirliğini artırmaya yönelik marka algı araştırması yaptık. İş alanlarımız her geçen gün biraz daha büyürken, bu çalışmalarımızın ışığında; genişleyen faaliyetlerimizi bir çatı markayla sürdürme ihtiyacımız doğdu. Bu nedenle Akcoat adı altında yeni bir marka yaratarak, isim değişikliğinden öte yepyeni bir kurumsal kimlik edindik. Ar-Ge, inovasyon ve güncel pazarlama odağıyla, trendleri yakından takip eden, modern, değişime açık, ihtiyaçlara en özel ve hızlı biçimde yanıt verebilen, dinamik bir küresel marka olarak Akcoat'u sizlere takdim etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu. Akkim Genel Müdürü Onur Kipri ise "İştirakimiz Gizemfrit'in 'Akcoat' kimliğiyle yeni başarılara ulaşacağına inancımız tam" şeklinde konuştu. Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü de Akcoat'un dünya markası hedefiyle başlayan değişim yolculuğunu desteklediklerini kaydetti. Akkök Holding'in Akcoat ile uluslararası arenada gücüne güç katacağına inandığını söyleyen Dördüncü, "Ailemizin en genç üyesi, global bir şirket olan Akcoat ile gurur duyuyoruz. Akcoat'un başarılarla dolu bir geleceğe yönelik bu adımlarını heyecanla karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni kurumsal kimlik geçmişe ve geleceğe vurgu yapıyor

Yeni isim ve logo, şirketin 41 yıllık geçmişiyle gelecek hedeflerini yansıtacak şekilde belirlendi. Akcoat ismiyle, şirketin bağlı bulunduğu Akkök Holding ve faaliyet gösterilen sektöre vurgu yapılıyor. Koyu ve açık mavi ile turuncu renklerin hakim olduğu yeni logoda ise şirketin köklerinden ve yapı taşlarından kopmadığı ve her bir adımı bir sonrakinin takip ettiği anlatılıyor. Geçmiş ve geleceğin bir araya geldiği yeni logoda modern çizgiler kullanılarak trendleri yakından takip eden ve çağı yakalayan görsel bütünlüğe işaret ediliyor. - SAKARYA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kimyasal, İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gizemfrit, kurumsal kimliğini değiştirerek 'Akcoat' oldu - Son Dakika Ekonomi

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